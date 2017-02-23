Парламент відхилив поправку про відновлення податкової міліції

Южаніна не змогла переконати депутатів в її необхідності

Верховна Рада відхилила поправку про відновлення податкової міліції, яка була закладена в законопроекті №0940 (про оподаткування спадщини).

Під час обговорення законопроекту поправка, яку вніс податковий комітет, була поставлена ​​на підтвердження і набрала лише 194 голоси при 226 мінімально необхідних.

Обговорення цього законопроекту супроводжувалося бурхливими суперечками. Глава податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна вимагала підтримати цю поправку, міністр фінансів Олександр Данилюк - вимагав відхилити.

"Ми не ліквідували податкову міліцію з 1 січня. Ми виправляємо технічну помилку, яка була допущена нумерології", - заявила Южаніна.

"Відновлення повноважень податкової міліції призведе до затягування створення нової служби фінансових розслідувань, а це передбачено указами президента, коаліційною угодою, а також нашими міжнародними зобов'язаннями і програмою уряду", - парирував в свою чергу Данилюк.

Сам законопроект - без поправки жителя півдня - був підтриманий 278 голосами.

Нагадаємо, що міністр Олександр Данилюк заявляв, що міністерство фінансів не планує відновлювати податкову міліцію, ліквідовану через технічні помилки в законопроекті №5368.

21 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, одна з яких через недогляд де-юре ліквідувала податкову міліцію.

Планувалося, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення Служби фінансових розслідувань, але в перехідних положеннях, що стосуються терміну набуття чинності відповідних норм, це забули прописати.

Тому ліквідація податкової міліції сталася з 1 січня 2017 року.