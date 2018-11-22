Парламент вніс зміни до Бюджетного кодексу
Деякі зміни внесли безпосередньо під час обговорення законодавчої ініціативи.
Радикальна партія вимагала, щоб до 2023 року включно частина чистого прибутку, що підлягає скеруванню до держбюджету, унітарні підприємства, які перебувають у віданні Національної академії наук, залишалася у таких підприємств і спрямовувалася виключно на провадження своєї ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.
Депутати підтримали ініціативу представника БПП Юрія Солов'я.
"Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ті громади, на території яких є єдиний природний ресурс - ліс, - і на території яких цей ліс масово вирубується, мали змогу отримувати від вирубки цього лісу надходження у місцеві податки і самостійно цим розпоряджатися. Моя пропозиція - залишити 37% рентної плати від користування на низинному рівні, це об'єднані територіальні громади і районні ради, на території яких вирубується цей ліс", - сказав Соловей.
Представник депутатської групи "Відродження" Олег Кулініч запропонував змінити норму щодо держпідтримки с/г товаровиробників.
Відповідно до чинних норм, у 2017-2021 роках щорічний обсяг держкоштів, які скеровують на підтримку с/г товаровиробників, становить не менше 1% випуску продукції у сільському господарстві.
"При цьому до 20% такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі вітчизняних виробників с/г техніки та обладнання: 2017 рік - 10%, 2018 рік - 15%, а також спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси", - запропонував зміни з голосу Олег Кулініч.
Нардеп від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко наполягла на змінах у Бюджетному кодексі щодо фінансування медицини.
"Ми вимагаємо повернути даною поправкою в медичні закони питання про те, що держава зобов'язана виділяти на державне фінансування оплату медичних послуг для громадян у розмірі не менше ніж 5% від ВВП. Ми вимагаємо повернути норму, якою має бути підвищена зарплата медичним працівникам, яка має складати не менше ніж 250%, помножену на середню заробітну плату в Україні", - сказала Сисоєнко.
Додамо, що комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".
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