Парламент заборонив арештовувати державних вуглевидобувачів
За прийняття відповідного законопроекту № 6212 в цілому проголосували 229 депутатів при мінімально необхідних 226, інформують "Українські новини".
Відповідно до законопроекту, справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств, відкриті до набрання чинності цього закону, підлягають закриттю (за винятком справ про ліквідацію за ініціативою Міністерства енергетики та вугільної промисловості).
Отже, згідно із законопроектом, забороняються арешти рахунків державних вугледобувних підприємств з метою стягнення боргів з них.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 12 квітня підтримав ідею введення такого мораторію.
Нагадаємо, що 21 лютого 2017 Господарський суд Волинської області почав банкрутство державного підприємства Волиньвугілля.
28 березня Рівненський апеляційний господарський суд скасував це рішення і припинив банкрутство.
Позов про банкрутство ДП Волиньвугілля був поданий на початку лютого паралельно з позовом до державного вуглевидобувному підприємству Львіввугілля.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля, яку готував Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, ще не прийнято.
Зазначимо, українські компанії в січні 2017 року імпортували з Канади коксівне вугілля на суму 48,2 млн канадських доларів (36,2 млн доларів США).
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