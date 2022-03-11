Парламент звільнив главу Мінрегіону

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, це рішення підтримали 279 депутатів. При цьому саме голосування відбулося без звіту.

Як відомо, 2 листопада у парламенті була зареєстрована заява Олексія Чернишова про відставку з посади міністра.

Передбачається, що Чернишов може стати новим головою Нафтогазу замість звільненого Юрія Вітренка.

Раніше повідомлялось, що Рада достроково припинила повноваження нардепів Рабіновича та Васильковського.