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Парламент звільнив главу Мінрегіону
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, це рішення підтримали 279 депутатів. При цьому саме голосування відбулося без звіту.
Як відомо, 2 листопада у парламенті була зареєстрована заява Олексія Чернишова про відставку з посади міністра.
Передбачається, що Чернишов може стати новим головою Нафтогазу замість звільненого Юрія Вітренка.
Раніше повідомлялось, що Рада достроково припинила повноваження нардепів Рабіновича та Васильковського.
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03 11 2022 14:21 МЕДІА
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