Парламентарі погодили більшу зарплату для своїх помічників
За зміни до постанови "Про забезпечення діяльності народних депутатів України" проголосував 251 депутат у четвер.
У 2016 році посади помічників-консультантів віднесли до патронатних служб відповідно до закону "Про державну службу". З моменту набрання чинності цього закону (в кінці 2015 року) умови оплати праці держслужбовців та працівників патронатних служб апарату ВР змінювались двічі. Відтак, у них зросла зарплата. Проте зарплати помічників депутатів залишились незмінними. Про це повідомляє "Українська правда".
Так, у проекті пропонували змінити відповідну постанову від 1994 року, а саме виключити із пункту 4 розділу ІІІ слова "без врахування премії (25%)", оскільки зарплата нардепа відповідно до розпорядження голови ВР є фіксованою, тобто до неї не включається премія.
"Колеги, ніякої премії у нас давно уже немає, і ця норма постанови всього лише знімає з фонду оплати праці помічників-консультантів 25 відсотків без будь-яких на те підстав", - сказав перед голосуванням ініціатор проекту постанови, депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник перед голосуванням.
Нагадаємо, 7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у березні 2017 року.
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