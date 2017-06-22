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Парламентарі погодили більшу зарплату для своїх помічників

За зміни до постанови "Про забезпечення діяльності народних депутатів України" проголосував 251 депутат
Верховна Рада змінила норму, через яку помічники нардепів недоотримували чверть зарплати.
Парламентарі погодили більшу зарплату для своїх помічників Фото: @APUkraine

За зміни до постанови "Про забезпечення діяльності народних депутатів України" проголосував 251 депутат у четвер.

У 2016 році посади помічників-консультантів віднесли до патронатних служб відповідно до закону "Про державну службу". З моменту набрання чинності цього закону (в кінці 2015 року) умови оплати праці держслужбовців та працівників патронатних служб апарату ВР змінювались двічі. Відтак, у них зросла зарплата. Проте зарплати помічників депутатів залишились незмінними. Про це повідомляє "Українська правда".

Так, у проекті пропонували змінити відповідну постанову від 1994 року, а саме виключити із пункту 4 розділу ІІІ слова "без врахування премії (25%)", оскільки зарплата нардепа відповідно до розпорядження голови ВР є фіксованою, тобто до неї не включається премія.

"Колеги, ніякої премії у нас давно уже немає, і ця норма постанови всього лише знімає з фонду оплати праці помічників-консультантів 25 відсотків без будь-яких на те підстав", - сказав перед голосуванням ініціатор проекту постанови, депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник перед голосуванням.

Нагадаємо, 7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у березні 2017 року.

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