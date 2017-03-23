Парламентарі погодили держпідтримку кіно в Україні

Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.

Ініціаторами закону є Микола Княжицький ("Народний фронт"), Ірина Подоляк ("Самопоміч"), Віктор Єленський ("Народний фронт"), Марія Матіос (БПП), Сергій Тарута (позафракційний). За відповідний документ 3081-дП проголосувало 270 народних депутатів, інформує Еспресо.TV.

Зазначимо, раніше депутати комiтету Ради з питань культури i духовностi прийняли правки президента Петра Порошенка до законопроекту "Про державну пiдтримку кiнематографiї України".

Змiни та пропозицiї, якi глава держави подав на розгляд комiтету стосувалися фiнансового врегулювання сфери кiно. Члени комiтету одноголосно погодились з усiма зауваженнями президента.

Зокрема, в оновленому тексті законопроекту йдеться, що державна підтримка кінематографії здійснюється за рахунок коштів Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законодавчих актів. Управління коштами, отриманими для цілей державної підтримки кінематографії, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.

Джерелами формування коштів державної підтримки кінематографії є кошти, отримані від Українського культурного фонду, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України; кошти Державного бюджету України, передбачені у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Адміністрації президента заявили про домовленість глави держави і представників української кіноіндустрії у найкоротший термін підготувати текст нового проекту закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні".