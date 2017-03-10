Парламентарі ухвалили пенсійну реформу

Рада також встановила перерахунок пенсій із застосуванням величини оцінки одного року стажу у розмірі один відсоток

Верховна Рада проголосувала за пенсійну реформу, яка передбачає проведення осучаснення пенсій з жовтня і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

За прийняття відповідного законопроекту №6614 у другому читанні проголосувало 288 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня буде здійснюватися із використанням єдиного показника середньої зарплати за останні три роки (2014-2016) у розмірі 3764,4 гривень.

Рада також встановила перерахунок пенсій із застосуванням величини оцінки одного року стажу у розмірі один відсоток (зараз цей коефіцієнт становить 1,35%).

На перехідний період 2017-2019 років застосовуватимуться такі правила призначення пенсії за віком: у 2017 році із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3764,4 гривень та величини оцінки одного року стажу - 1,35%; у 2018 році - із застосуванням середньої зарплати за 2016-2018 роки та вартості одного року стажу - 1%.

При цьому починаючи з 2019 року пенсії призначатимуться із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу - 1%.

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року - за наявності стажу відповідно 20/25 років).

Збережено право для призначення пенсії за віком в 60 років для осіб, які мають повний страховий стаж. З 1 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься за наявності стажу на 1 січня 2018 року 25 років - у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році.

За наявності стажу на 1 січня 2018 року від 15 до 25 років - у 63 роки.

З 2028 року пенсії у 65 років призначатимуться особам, які матимуть 15-25 років стажу.

Рада встановила, що тимчасова державна соціальна допомога з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 призначатиметься непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату - на період до набуття права на пенсію за віком у розмірі прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність. При цьому, особам, які не матимуть 15 років стажу, призначатиметься державна соціальна допомога при досягненні ними 65 років.

За рішенням Ради щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за три попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019-2020 роках індексацію пенсій Рада вирішила здійснювати за окремим рішенням народних депутатів.

Нагадаємо, законопроект про реформування пенсійної системи України впроваджує єдину формулу розрахунку пенсій для всіх громадян, незважаючи на статус і місце роботи.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд готовий обговорювати з Україною зміни до законопроекту про пенсійну реформу в рамках визначених Фондом та Світовим банком цілей реформи.