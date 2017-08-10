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Парламентська Асамблея НАТО вперше відбудеться в Україні

Постійний комітет ПА НАТО задовольнив заявку України на проведення весняної сесії ПА НАТО в Києві
У 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея Північноатлантичного Альянсу.
Парламентська Асамблея НАТО вперше відбудеться в Україні Фото: google.com

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Тільки-но отримала смс від голови нашої парламентської делегаціі в ПА НАТО, народного депутата Ірини Фріз з важливою і прекрасною новиною. Вперше в 2020 році в Україні пройде Парламентська Асамблея НАТО. Прекрасна робота нашої делегаціі ПА НАТО в Бухаресті, де сьогодні було прийнято це рішення", – зазначила Геращенко.

Ірина Фріз зазначила, що це не лише прояв підтримки України ПА НАТО, це свідчення нашого тісного співробітництва.

"Сьогодні вже є абсолютно чітке усвідомлення того, що Україна демократична держава, яка стоїть на захисті східного флангу Альянсу свободи!", – повідомила Фріз.

Нагадаємо, НАТО підтримує ідею розташування ймовірної миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту.

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08 10 2017 21:40
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