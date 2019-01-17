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Паросток бавовни, що зійшов на зворотному боці Місяця, засох

Він не витримав місячну ніч
Паросток бавовни з насіння, доставленого на Місяць китайським зондом Change'4, за словами вчених, вже засох і помер.
Паросток бавовни, що зійшов на зворотному боці Місяця, засох Фото: ce.cn

За словами вчених, які провели експеримент на борту місячного зонда, саджанець бавовни загинув, коли температура на зворотному боці Місяця впала до -170 градусів за Цельсієм. На відміну від Землі, Місяць не може похвалитися атмосферою, що захищає її поверхню від екстремальних температур, повідомляє ABC.

Професор Се Генсинь з університету Чунцина, який керував розробкою космічного експерименту, зазначив, що його команда передбачала короткий термін життя паростка.

"Навряд чи він пережив би місячну ніч", - зазначив Генсинь.

У той час як астронавти вирощували рослини на Міжнародній космічній станції в минулому, експеримент зі спробами виростити щось на Місяці був проведений вперше. Це поставило перед науковцями завдання - як найкраще змоделювати умови, щоб допомогти рослинам впоратися з місячними природними умовами.

"У нас не було такого досвіду раніше. І ми не могли моделювати місячну середу, наприклад, мікрогравитацію та космічне випромінювання, на Землі", - додав учений.

Вчені сподівалися, що насіння виростуть і сформують мікроекосистему, в якій рослини будуть забезпечувати киснем мух, які потім будуть виробляти вуглекислий газ, необхідний для фотосинтезу.

Нагадаємо, китайський космічний апарат Chang'e-4 успішно здійснив перший в історії людства біологічний експеримент на місячній поверхні.

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17 01 2019 10:39
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