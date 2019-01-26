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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Партія "Громада і закон" висунула свого лідера у президенти

З'їзд партії відбувся у готелі "Турист"
Політична партія "Громада і закон" висунула у кандидати на посаду Президента України голову своєї партії Михайла Ільницького.
Партія "Громада і закон" висунула свого лідера у президенти Михайло Ільницький/ Фото:Укрінформ

"IV з'їзд політичної партії "Громада і закон" вирішив: висунути на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року кандидатом на пост Президента України Ільницького Михайла Сепановича, голову політичної партії "Громада і закон", - оголосили зі сцени, повідомляє "Укріфнорм".

З'їзд партії відбувся у готелі "Турист" у Києві.

Нагадаємо, що лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива зареєстрований кандидатом у президенти України на виборах 31 березня.

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26 01 2019 18:57
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