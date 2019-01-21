"Радикали" Ляшка висунули його в президенти
Таке рішення було прийнято на з'їзді 21 січня.
"Коли я народився, у мене пуповина була оповита навколо шиї, і, по ідеї, я повинен був народитися мертвим. Але я вижив. Потім, коли я в дитбудинку виховувався п'ять років, чи міг хтось уявити, що пацан з дитбудинку, з інтернату, без батька-матері, тата-прокурора, професора, генерала, може чогось досягти. Перед вами живий приклад, що кожен з нас, якщо ставиш мету і йдеш до неї, може її досягти. Так я хочу допомогти кожному українському дитині: домогтися свого в цьому житті в своїй рідній країні", - заявив Ляшко своїм соратникам на з'їзді.
Він висловив упевненість, що зможе перемогти на виборах і стати наступним президентом.
Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко обіцяє повернути смертну кару.
Ляшко народився в 1972 році в Чернігові. У 1998 році закінчив Харківський державний педагогічний університет імені Сковороди.
У 1994 році Ляшко був засуджений за шахрайство, але був звільнений за амністією.
Починав кар'єру журналістом. У 2006 році був перший раз обраний до Верховної Ради за списком "Блоку Юлії Тимошенко". З 2011 року очолює власну політичну силу.
Балотувався в президенти в 2014 році і зайняв третє місце з результатом 8,32% голосів. За нього проголосували 1,5 млн українців.
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