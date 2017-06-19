У Франції партія Макрона офіційно здобула перемогу на виборах
.Зокрема, партія "Вперед, Республіка!" отримала 308 місць, а MoDem - 42
Партія "Республіканці" завоювала 113 місць, а їхні союзники-центристи з "Союзу демократів і незалежних" - 18.
Такі дані оприлюднило МВС Франції.
Соціалісти отримали 29 місць в парламенті, "Франція нескорена" - 17, "Французька комуністична патія" - 10, "Національний фронт" - 8, зокрема, вперше до французького парламенту обралася Марін Ле Пен - на своєму окрузі вона зібрала більше 60 відсотків.
Явка на виборах у другому турі склала 42,6%, що є рекордно низьким показником для Франції.
Нагадаємо, у Франції в неділю розпочався другий тур парламентських виборів. Голосування у другому турі парламентських виборів у Франції на заморських територіях країни розпочалося в суботу.
У першому турі парламентських виборів теж перемогла партія Макрона.
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