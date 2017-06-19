У Франції партія Макрона офіційно здобула перемогу на виборах

У них буде понад 350 місць у 577-місному парламенті

Президентський рух Еммануеля Макрона "Вперед, Республіко!" набирає 355 мандатів на парламентських виборах у Франції, тоді як для більшості потрібно 289.

.Зокрема, партія "Вперед, Республіка!" отримала 308 місць, а MoDem - 42

Партія "Республіканці" завоювала 113 місць, а їхні союзники-центристи з "Союзу демократів і незалежних" - 18.

Такі дані оприлюднило МВС Франції.

Соціалісти отримали 29 місць в парламенті, "Франція нескорена" - 17, "Французька комуністична патія" - 10, "Національний фронт" - 8, зокрема, вперше до французького парламенту обралася Марін Ле Пен - на своєму окрузі вона зібрала більше 60 відсотків.

Явка на виборах у другому турі склала 42,6%, що є рекордно низьким показником для Франції.

Нагадаємо, у Франції в неділю розпочався другий тур парламентських виборів. Голосування у другому турі парламентських виборів у Франції на заморських територіях країни розпочалося в суботу.

У першому турі парламентських виборів теж перемогла партія Макрона.