ПОЛІТИКА НОВИНИУ другому турі парламентських виборів у Франції, за попередніми даними екзит-полів, перемогла партія президента країни Еммануеля Макрона "Республіка в русі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партія Макрона перемогла у другому турі парламентських виборів у Франції, – екзит-пол
Коаліція Макрона може розраховувати на 355-425 депутатських мандатів з 577
Емануель Макрон. Фото: AFP
Таким чином разом з партнерами по коаліції вони отримали абсолютно більшість у парламенті.
Про це повідомляє AFP.
Коаліція Макрона може розраховувати на 355-425 депутатських мандатів з 577.
Партія суперниці Макрона на президентських виборах Марін Ле Пен "Національний фронт", за попередніми даними, отримує 8 місць.
Нагадаємо, у Франції в неділю розпочався другий тур парламентських виборів. Голосування у другому турі парламентських виборів у Франції на заморських територіях країни розпочалося в суботу.
У першому турі парламентських виборів теж перемогла партія Макрона.
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