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Партія Макрона перемогла у другому турі парламентських виборів у Франції, – екзит-пол

Коаліція Макрона може розраховувати на 355-425 депутатських мандатів з 577
У другому турі парламентських виборів у Франції, за попередніми даними екзит-полів, перемогла партія президента країни Еммануеля Макрона "Республіка в русі".
Партія Макрона перемогла у другому турі парламентських виборів у Франції, – екзит-пол Емануель Макрон. Фото: AFP

Таким чином разом з партнерами по коаліції вони отримали абсолютно більшість у парламенті.

Про це повідомляє AFP.

Коаліція Макрона може розраховувати на 355-425 депутатських мандатів з 577.

Партія суперниці Макрона на президентських виборах Марін Ле Пен "Національний фронт", за попередніми даними, отримує 8 місць.

Нагадаємо, у Франції в неділю розпочався другий тур парламентських виборів. Голосування у другому турі парламентських виборів у Франції на заморських територіях країни розпочалося в суботу.

У першому турі парламентських виборів теж перемогла партія Макрона.

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