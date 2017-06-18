Партія Макрона перемогла у другому турі парламентських виборів у Франції, – екзит-пол Коаліція Макрона може розраховувати на 355-425 депутатських мандатів з 577

У другому турі парламентських виборів у Франції, за попередніми даними екзит-полів, перемогла партія президента країни Еммануеля Макрона "Республіка в русі".

Емануель Макрон. Фото: AFP

Таким чином разом з партнерами по коаліції вони отримали абсолютно більшість у парламенті. Про це повідомляє AFP. Коаліція Макрона може розраховувати на 355-425 депутатських мандатів з 577. Партія суперниці Макрона на президентських виборах Марін Ле Пен "Національний фронт", за попередніми даними, отримує 8 місць. Нагадаємо, у Франції в неділю розпочався другий тур парламентських виборів. Голосування у другому турі парламентських виборів у Франції на заморських територіях країни розпочалося в суботу. У першому турі парламентських виборів теж перемогла партія Макрона.

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