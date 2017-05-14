Партія Меркель виграла вибори до земельного парламенту найбільшої землі ФРН

Ці виборі стали останніми земельними перед виборами до Бундестагу у вересні

Партія канцлера ФРН Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" виграла вибори в земельний парламент – ландтаг – землі Північний Рейн-Вестфалія у цю неділю, 14 травня.

Про це повідомляє "Укрінформ".

ХДС отримав, за попередніми даними, 33,5%, СДПН – 31,1%, Вільна демократична партія – 12,1%, "Альтернатива для Німеччини" – 7,6%, Зелені – 6,1%.

Ліві зовсім не входять до парламенту.

Аналітики вже назвали програш СДПН її найбільшою і "найяскравішою" поразкою в цій землі. Самі соціал-демократи вже визнали свою поразку.

Ханнелоре Крафт, яка очолювала земельний уряд, заявила, що продовжить свою роботу як простий депутат ландтагу.

Кандидат від ХДС Армін Лашет подякував главі партії Меркель за підтримку.

"Вирішальним було те, чи ми зможемо втримати курс, і тут Ангела Меркель завжди відрізнялася", – сказав він.

Північний Рейн-Вестфалія, найзахідніша і найбільша за кількістю населення земля ФРН (17 млн. осіб, з яких можуть голосувати 13 млн.), в ній проживає трохи менше чверті всіх виборців країни. За територією це четверта земля країни. Вона традиційно вважається "вотчиною" соціал-демократів.

За останні півстоліття соціал-демократи лише одного разу на 5 років втратили пост глави земельного уряду. Нинішній єдиний кандидат на посаду канцлера ФРН від СДПН Мартін Шульц також родом з цієї землі. Вибори в Північному Рейні-Вестфалії часто називають репетицією виборів в Бундестаг.

До останнього моменту на виборах зберігалася інтрига, обидві партії під час соціальних опитувань показували приблизно однакову розстановку сил.

Ці виборі стали останніми земельними перед виборами до Бундестагу у вересні.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, Еммануель Макрон офіційно заступив на посаду президента Франції.