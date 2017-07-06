Партія Мей втратить більшість у Британському парламенті, – опитування

Позачергові парламентські вибори у Великій британії відбудуться у четвер, 8 червня

Консервативна партія Великої Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереза Мей, втратить більшість у парламенті після виборів 8 червня.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє агенція Reuters.

Згідно з опитуванням, консерватори розраховують отримати 42% голосів виборців та здобути 302 місця у 650-місному парламенті.

Головні суперники торі лейбористи можуть сподіватися на 38% голосів виборців та 269 місць відповідно.

Зараз консерватори мають більшість у парламенті (330 місць). Оголошуючи у квітні проведення дострокових виборів Мей сподівалася розширити консервативну більшість і таким чином зміцнити свої позиції на переговорах з ЄС щодо Brexit.

Проте, як зазначає агенція, опитування низки інших служб свідчать про "комфортну" перемогу Консервативної партії.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори у Великій британії відбудуться у четвер, 8 червня.

У квітні Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня. Попередні вибори до британського парламенту пройшли 7 травня 2015 року. Перемогу на них здобула Консервативна партія, що набрала 36,9% голосів (330 мандатів). Лейбористи отримали підтримку 30,4% виборців (232 мандати), Шотландська національна партія - 4,7% (56 мандатів).