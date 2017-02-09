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Партія Саакашвілі повідомила про затримання прес-секретарки

Як повідомляють у партії, речницю затримали за фотографування прикордонників
Прес-секретарку "Руху нових сил" Мар'яну Поштар затримали біля кордону з Польщею.
Партія Саакашвілі повідомила про затримання прес-секретарки Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Кілька хвилин тому прес-секретарку РУХУ затримали біля кордону з Польщею за те, що вона сфотографувала живий кордон з прикордонників, який нагнали для того, щоб вони не пустили у країну Михайла Саакашвілі", – йдеться в повідомленні.

Член партії Давид Сакварелідзе також повідомив, що Поштар затримали на заправці за те, що вона зробила фотографію "живої стіни" прикордонників.

Нагадаємо, представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.

Згодом співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

Брата Саакашвілі відпустили з Печерського райвідділу міграційної служби, куди його доправили 2 вересня після затримання.

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02 09 2017 18:30
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