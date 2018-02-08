Партнерам США дозволять купувати зброю у Росії

Глава Пентагону вважає, що цей крок "буде корисним лише для США та країн, які прагнуть продовжувати відносини у сфері безпеки" з Вашингтоном

Сенат США ухвалив законодавчі зміни, які дозволять президенту не накладати санкції на країни, які намагаються встановити тісніші відносини з Вашингтоном, але купують зброю в Росії.

За відповідне рішення проголосували 87 сенаторів, проти були 10 осіб, інформує RFE/RL.

Раніше таке ж рішення затвердила Палата представників, тепер цей документ очікуватиме на підпис президента Дональда Трампа.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс минулого місяця звернувся до Конгресу із запитом про звільнення деяких країн від санкцій. У зверненні до голови сенатського комітету з питань озброєнь Джона Маккейна Меттіс заявив, що Росія повинна заплатити за свою "агресивну, дестабілізуючу поведінку", але покарання не має стосуватися союзників США та інших країн, з якими Вашингтон розвиває зв’язки.

Глава Пентагону вважає, що цей крок "буде корисним лише для США та країн, які прагнуть продовжувати відносини у сфері безпеки" з Вашингтоном.

Під час обговорення законопроекту сенатор-демократ Роберт Менендес заявив, що він стурбований тим, що це рішення підірве зусилля США з покарання Росії за її агресивні дії.

Відповідно до чинного нині законодавства щодо санкцій проти Росії, будь-яка країна, яка купує зброю у підсанкційних російських підприємств, ризикує зазнати санкцій з боку Сполучених Штатів.