ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Верховної Ради Андрій Парубій доручив комітету ВР підготувати спільну позицію щодо ухваленого у Польщі закону про заборону "бандерівської ідеології".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій доручив Раді підготувати позицію щодо польського закону про "бандеризм"
Скандальний польський закон розглянут на засіданні комітету ВРУ
Фото: Telegraf
Про це Парубій повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Доручив Комітету Верховної Ради у закордонних справах розглянути на своєму засіданні ситуацію, яка склалася у зв'язку з ухваленням у Польщі Закону про Інститут національної пам'яті і підготувати спільну позицію на розгляд Верховної Ради", - написав він.
Як відомо, сенат Польщі в ніч на 1 лютого ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".
Президент України Петро Порошенко заявляє про занепокоєння ухваленим сенатом Польщі законом про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".
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