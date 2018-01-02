Парубій доручив Раді підготувати позицію щодо польського закону про "бандеризм"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив комітету ВР підготувати спільну позицію щодо ухваленого у Польщі закону про заборону "бандерівської ідеології".

Про це Парубій повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Доручив Комітету Верховної Ради у закордонних справах розглянути на своєму засіданні ситуацію, яка склалася у зв'язку з ухваленням у Польщі Закону про Інститут національної пам'яті і підготувати спільну позицію на розгляд Верховної Ради", - написав він.

Як відомо, сенат Польщі в ніч на 1 лютого ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".

Президент України Петро Порошенко заявляє про занепокоєння ухваленим сенатом Польщі законом про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".