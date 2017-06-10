Парубій достроково закрив засідання Ради

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій достроково закрив пленарне засідання парламенту.

За словами спікера, засідання парламенту закрито "з технічних" причин.

"Прикро, але технічно в залі складно працювати. Відповідно до ст. 51 Регламенту Верховної Ради, я з технічних причин змушений зараз закрити ранкове засідання", - цитує його слова Інтерфакс-Україна.

Як передає кореспондент агентства, в цей час в ложі уряду знаходилося кілька членів Кабміну. По п'ятницях в парламенті проходить година запитань до уряду, однак сьогодні вона не відбулася, тому що народні депутати розглядали законопроекти щодо Донбасу

Парубій, закриваючи засідання, закликав членів парламенту переосмислити подію під час розгляду законопроектів, яку він назвав неприйнятною.

"Ми не повинні дозволити знищити український парламент", - сказав спікер.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Юрій Левченко під час ранкового пленарного засідання кинув димову шашку в залі засідань.

Зазначимо, що Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу. Вже в середу, 4 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проект про скасування судової реформи.