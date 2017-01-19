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Парубій достроково закрив засідання Ради через відсутність депутатів

Рейтингове голосування показало присутність 169 нардепів на місцях
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту через недостатню кількість нардепів на місцях.
Парубій достроково закрив засідання Ради через відсутність депутатів Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

"Таким чином, в залі 169 депутатів", - резюмував Парубій.

"Колеги, я більше не буду вмовляти. В зв'язку з тим, що немає необхідної кількості депутатів, я оголошую вечірнє засідання Верховної Ради закритим", - оголосив спікер ВР.

Він підкреслив, що завтра о 10:00 годині очікує всіх у залі.

"Завтра буде заключний день нашої сесії. Завтра година уряду. Після години уряду будем закривати сесію", - сказав Парубій.

Він назвав неприйнятним таке ставлення до роботи, адже на погоджувальній раді до нього постійно звертаються щодо багатьох законопроектів, а коли йдеться про прийняття рішень, в залі не вистачає дисципліни для плідної роботи.

Зазначимо, сьогодні вранці у залі Ради зареєструвалися 340 нардепів. Їм вдалося надати службам з прав дитини права юрособи та визначити мінімальну кількість робітників таких служб з розрахунку на кількість дітей; ратифікувати Європейську угоду про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), а також надати можливість збройним силам інших держав брати участь у військових навчаннях на території України у 2017 році.

Парубій спробував висунути на голосування законопроект про Конституційний суд, який стоїть у порядку денному на сьогодні, проте пізніше, - але цю його ініціативу не підтримали. Також депутатам не вдалося прийняти ряд освітніх законопроектів, зокрема ВР відхилила документ, який би дозволив захистити дисертації випускникам аспірантури або докторантури протягом 4 років, а не одного, якщо вони завершили навчання до вересня 2014 року.

Під час реєстрації при відкритті вечірнього засідання близько 16:00 зареєструвалися 336 нардепів, проте Парубій висловив підозру, що це кількість карток під куполом, а не народних депутатів, що в результаті підтвердило особисте рейтингове голосування.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила приведення норм національного законодавства у відповідність до положень про дорожнє перевезення небезпечних вантажів.

 
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19 01 2017 16:49
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