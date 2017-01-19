Парубій достроково закрив засідання Ради через відсутність депутатів

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту через недостатню кількість нардепів на місцях.

"Таким чином, в залі 169 депутатів", - резюмував Парубій.

"Колеги, я більше не буду вмовляти. В зв'язку з тим, що немає необхідної кількості депутатів, я оголошую вечірнє засідання Верховної Ради закритим", - оголосив спікер ВР.

Він підкреслив, що завтра о 10:00 годині очікує всіх у залі.

"Завтра буде заключний день нашої сесії. Завтра година уряду. Після години уряду будем закривати сесію", - сказав Парубій.

Він назвав неприйнятним таке ставлення до роботи, адже на погоджувальній раді до нього постійно звертаються щодо багатьох законопроектів, а коли йдеться про прийняття рішень, в залі не вистачає дисципліни для плідної роботи.

Зазначимо, сьогодні вранці у залі Ради зареєструвалися 340 нардепів. Їм вдалося надати службам з прав дитини права юрособи та визначити мінімальну кількість робітників таких служб з розрахунку на кількість дітей; ратифікувати Європейську угоду про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), а також надати можливість збройним силам інших держав брати участь у військових навчаннях на території України у 2017 році.

Парубій спробував висунути на голосування законопроект про Конституційний суд, який стоїть у порядку денному на сьогодні, проте пізніше, - але цю його ініціативу не підтримали. Також депутатам не вдалося прийняти ряд освітніх законопроектів, зокрема ВР відхилила документ, який би дозволив захистити дисертації випускникам аспірантури або докторантури протягом 4 років, а не одного, якщо вони завершили навчання до вересня 2014 року.

Під час реєстрації при відкритті вечірнього засідання близько 16:00 зареєструвалися 336 нардепів, проте Парубій висловив підозру, що це кількість карток під куполом, а не народних депутатів, що в результаті підтвердило особисте рейтингове голосування.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила приведення норм національного законодавства у відповідність до положень про дорожнє перевезення небезпечних вантажів.