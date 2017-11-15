Парубій ініціює законопроект про відповідальність за зберігання зброї

Законопроект має на меті підвищити почуття відповідальності за зберігання зброї, в тому числі і гранати

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій ініціює напрацювання спільного законопроекту про підвищення відповідальності за зберігання зброї.

Коментуючи слова радикала Андрія Лозового про те, що через відсутність комплексної програми соціалізації бійців, у Рівному ветеран АТО кинув гранату у правоохоронця у результаті побутового конфлікту, Парубій сказав:

"Я вважаю, що ми повинні підготувати спільний законопроект про підвищення відповідальності за те, що люди зберігають зброю, в тому числі і гранати".

"І я думаю, що цей спільний законопроект має бути прийнятий, щоб рівень відповідальності був настільки високий, щоб ми цю тенденцію, яка є в країні, могли зупинити", - заявив Парубій, інформує "Українська правда".

У свою чергу Лозовий наполягав на необхідності негайного запровадження "серйозної державно підтримки ветеранів і програми соціалізації бійців", щоб допомогти працевлаштувати і підтримати бійців, подолати так званий "в'єтнамський синдром" і знизити рівень криміногенної ситуації.

Як відомо, в Україні почастішали випадки зберігання, а також застосування гранат та інших боєприпасів на мирній території у конфліктних ситуаціях чи просто з необережності.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) при проведенні обшуку у Святошинському районі Києва вилучила кілька одиниць зброї та майже чотири з половиною тисячі патронів.