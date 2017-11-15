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Парубій ініціює законопроект про відповідальність за зберігання зброї

Законопроект має на меті підвищити почуття відповідальності за зберігання зброї, в тому числі і гранати
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій ініціює напрацювання спільного законопроекту про підвищення відповідальності за зберігання зброї.
Парубій ініціює законопроект про відповідальність за зберігання зброї Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

Коментуючи слова радикала Андрія Лозового про те, що через відсутність комплексної програми соціалізації бійців, у Рівному ветеран АТО кинув гранату у правоохоронця у результаті побутового конфлікту, Парубій сказав:

"Я вважаю, що ми повинні підготувати спільний законопроект про підвищення відповідальності за те, що люди зберігають зброю, в тому числі і гранати".

"І я думаю, що цей спільний законопроект має бути прийнятий, щоб рівень відповідальності був настільки високий, щоб ми цю тенденцію, яка є в країні, могли зупинити", -  заявив Парубій, інформує "Українська правда".

У свою чергу Лозовий наполягав на необхідності негайного запровадження "серйозної державно підтримки ветеранів і програми соціалізації бійців", щоб допомогти працевлаштувати і підтримати бійців, подолати так званий "в'єтнамський синдром" і знизити рівень криміногенної ситуації.

Як відомо, в Україні почастішали випадки зберігання, а також застосування гранат та інших боєприпасів на мирній території у конфліктних ситуаціях чи просто з необережності.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) при проведенні обшуку у Святошинському районі Києва вилучила кілька одиниць зброї та майже чотири з половиною тисячі патронів.

Раніше, в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що МВС під керівництвом Арсена Авакова за 2,5 роки роздарувало більше тисячі одиниць зброї, серед якої штурмові гвинтівки, автомати Калашникова та кулемети.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 88 депутатів Верховної Ради вогнепальною зброєю.

Зокрема, екс-прем'єр Арсеній Яценюк у 2015 році отримав у подарунок від МВС кулемет Максима.

В тому ж році глава Міноборони Степан Полторак нагородив зброєю Яценюка, кількох міністрів, секретаря РНБО та кількох нардепів. Яценюку подарували пістолет-кулемет Томпсон зразка 1928 року.

 

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15 11 2017 12:22
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