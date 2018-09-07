ПОЛІТИКА НОВИНИСпікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не чув про те, що фракція "Блок Петра Порошенка" планує вийти із коалії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій каже, що не чув про те, що БПП планує вийти із коаліції
За словами Парубія, він вперше чує про подібні наміри
Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда
Про це він сказав під час брифінгу у понеділок, передає "Українська правда".
Перед цим журналіст запитав у нього, чи зачитає він заяву про вихід із коаліції від БПП, якщо вона буде подана, чи передасть віце-спікеру Ірині Геращенко.
За словами Парубія, він вперше чує про подібні наміри.
"Я спілкувався сьогодні з керівництвом "Блоку Петра Порошенка" і, наскільки мені відомо, не передбачається навіть постановки такого питання на порядок денний. Навпаки - є спільне налаштування на ефективну та продуктивну роботу", - додав спікер Ради.
Парубій запевнив, що в останній робочий тиждень перед канікулами парламент зможе продемонструвати плідну і злагоджену роботу.
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09 07 2018 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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