Парубій каже, що не чув про те, що БПП планує вийти із коаліції

За словами Парубія, він вперше чує про подібні наміри

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не чув про те, що фракція "Блок Петра Порошенка" планує вийти із коалії.

Про це він сказав під час брифінгу у понеділок, передає "Українська правда".

Перед цим журналіст запитав у нього, чи зачитає він заяву про вихід із коаліції від БПП, якщо вона буде подана, чи передасть віце-спікеру Ірині Геращенко.

За словами Парубія, він вперше чує про подібні наміри.

"Я спілкувався сьогодні з керівництвом "Блоку Петра Порошенка" і, наскільки мені відомо, не передбачається навіть постановки такого питання на порядок денний. Навпаки - є спільне налаштування на ефективну та продуктивну роботу", - додав спікер Ради.

Парубій запевнив, що в останній робочий тиждень перед канікулами парламент зможе продемонструвати плідну і злагоджену роботу.