Парубій не виключає скасування суперечливої поправки до закону про Антикорупційний суд

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент може внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд в частині апеляції.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу заяв ряду міжнародних організацій щодо поправки в частині апеляції, внесеної парламентським комітетом, яка, на їхню думку, нівелює ефективність закону про Вищий антикорупційний суд.

Парубій зазначив, що відслідковував ухвалення 14 поправок, які були запропоновані Венеціанською комісією, і вони всі були враховані, пише УНІАН.

Спікер повідомив, що дізнався перед підписом закону про Вищий антикорупційний суд, що в тексті, який був розданий депутатам для ухвалення в другому читанні, була поправка, яка стосувалася апеляції. Парубій зазначив, що механізм внесення змін до закону виписаний в законодавстві.

"Думаю, що ми протягом сьогоднішнього дня будемо проговорювати можливості: це може бути окрема поправка, а може бути в законопроекті щодо судоустрою, який зараз готується до прийняття в другому читанні", - зазначив Парубій. Він наголосив, що доведеться провести консультації, "щоб визначити, який з цих форматів буде найбільш оптимальний для рекомендацій і голосування в залі".

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України. Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.

У понеділок, 11 червня, Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий Антикорупційний суд.