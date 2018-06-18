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Парубій не виключає скасування суперечливої поправки до закону про Антикорупційний суд

Спікер наголосив, що доведеться провести консультації
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що парламент може внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд в частині апеляції.
Парубій не виключає скасування суперечливої поправки до закону про Антикорупційний суд Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу заяв ряду міжнародних організацій щодо поправки в частині апеляції, внесеної парламентським комітетом, яка, на їхню думку, нівелює ефективність закону про Вищий антикорупційний суд.

Парубій зазначив, що відслідковував ухвалення 14 поправок, які були запропоновані Венеціанською комісією, і вони всі були враховані, пише  УНІАН.

Спікер повідомив, що дізнався перед підписом закону про Вищий антикорупційний суд, що в тексті, який був розданий депутатам для ухвалення в другому читанні, була поправка, яка стосувалася апеляції. Парубій зазначив, що механізм внесення змін до закону виписаний в законодавстві.

"Думаю, що ми протягом сьогоднішнього дня будемо проговорювати можливості: це може бути окрема поправка, а може бути в законопроекті щодо судоустрою, який зараз готується до прийняття в другому читанні", - зазначив Парубій. Він наголосив, що доведеться провести консультації, "щоб визначити, який з цих форматів буде найбільш оптимальний для рекомендацій і голосування в залі".

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.

Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів.

Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.

У понеділок, 11 червня, Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий Антикорупційний суд.

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18 06 2018 15:39
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