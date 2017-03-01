Парубій оскаржив рішення суду спростувати звинувачення Медведчука
Відповідно до ухвали Апеляційного суду Києва від 9 грудня 2016 року, подати заперечення на апеляційну скаргу можна до 13 січня 2017 року, - повідомляють "Українські новини".
Справу призначено до розгляду по суті на 17 січня.
Як відомо, 7 листопада 2016 року Печерський районний суд Києва визнав недостовірною та такою, що принижує честь і гідність, поширену Парубієм 4 липня 2014 року на брифінгу Ради національної безпеки й оборони в агентстві "Укрінформ" інформацію про нібито причетність Медведчука до конфлікту на сході України.
Відповідно до того рішення, Парубій має протягом 10 робочих днів провести в "Укрінформі" брифінг і спростувати свої заяви щодо Медведчука, а також сплатити 121,8 гривень судового збору.
Парубій тоді заявив, що оскаржуватиме це судове рішення, а також повідомив, що передав Генеральній прокуратурі всі матеріали, які "свідчать про причетність Медведчука до антиукраїнських дій на Донбасі".
Нагадаємо, що у квітні ГПУ почала розслідувати можливу причетність Медведчука до державної зради, сепаратизму і фінансування тероризму.
Раніше, Печерський районний суд Києва зобов'язав спікера Верховної Ради Андрія Парубія спростувати звинувачення на адресу колишнього глави Адміністрації президента Віктора Медведчука у фінансуванні екстремістських груп на сході України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: