Парубій оскаржив рішення суду спростувати звинувачення Медведчука

Справу призначено до розгляду по суті на 17 січня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оскаржив рішення Печерського райсуду Києва, який зобов'язав спростувати звинувачення Віктора Медведчука у фінансуванні екстремістських груп на сході України.

Відповідно до ухвали Апеляційного суду Києва від 9 грудня 2016 року, подати заперечення на апеляційну скаргу можна до 13 січня 2017 року, - повідомляють "Українські новини".

Справу призначено до розгляду по суті на 17 січня.

Як відомо, 7 листопада 2016 року Печерський районний суд Києва визнав недостовірною та такою, що принижує честь і гідність, поширену Парубієм 4 липня 2014 року на брифінгу Ради національної безпеки й оборони в агентстві "Укрінформ" інформацію про нібито причетність Медведчука до конфлікту на сході України.

Відповідно до того рішення, Парубій має протягом 10 робочих днів провести в "Укрінформі" брифінг і спростувати свої заяви щодо Медведчука, а також сплатити 121,8 гривень судового збору.

Парубій тоді заявив, що оскаржуватиме це судове рішення, а також повідомив, що передав Генеральній прокуратурі всі матеріали, які "свідчать про причетність Медведчука до антиукраїнських дій на Донбасі".

Нагадаємо, що у квітні ГПУ почала розслідувати можливу причетність Медведчука до державної зради, сепаратизму і фінансування тероризму.

Раніше, Печерський районний суд Києва зобов'язав спікера Верховної Ради Андрія Парубія спростувати звинувачення на адресу колишнього глави Адміністрації президента Віктора Медведчука у фінансуванні екстремістських груп на сході України.