Парубій під час зустрічі з Волкером закликав США посилити санкції проти Росії

Спікер ВР також подякував Волкеру за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає США надати Україні летальну зброю і посилити санкції проти Росії.

"Під час зустрічі з Куртом Волкером у Верховній Раді закликав США надати Україні летальну зброю і посилити санкції проти путінської Росії", - написав Парубій у своєму мікроблозі Twitter.

Під час зустрічі з Куртом Волкером у Верховній Раді закликав #США надати Україні летальну зброю і посилити санкцій проти путінської Росії. pic.twitter.com/CVKVojTBVi — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 жовтня 2017 р.

Він також подякував Волкеру за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Нагадаємо, що американська газета The New York Times опублікувала список з 39 російських організацій, проти яких можуть бути введені нові санкції США.