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Парубій під час зустрічі з Волкером закликав США посилити санкції проти Росії

Спікер ВР також подякував Волкеру за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає США надати Україні летальну зброю і посилити санкції проти Росії.
Парубій під час зустрічі з Волкером закликав США посилити санкції проти Росії Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

"Під час зустрічі з Куртом Волкером у Верховній Раді закликав США надати Україні летальну зброю і посилити санкції проти путінської Росії", - написав Парубій у своєму мікроблозі Twitter.

 

Він також подякував Волкеру за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Нагадаємо, що американська газета The New York Times опублікувала список з 39 російських організацій, проти яких можуть бути введені нові санкції США.

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27 10 2017 21:15
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