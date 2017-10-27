ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Верховної Ради Андрій Парубій закликає США надати Україні летальну зброю і посилити санкції проти Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій під час зустрічі з Волкером закликав США посилити санкції проти Росії
Спікер ВР також подякував Волкеру за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України
Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда
"Під час зустрічі з Куртом Волкером у Верховній Раді закликав США надати Україні летальну зброю і посилити санкції проти путінської Росії", - написав Парубій у своєму мікроблозі Twitter.
Під час зустрічі з Куртом Волкером у Верховній Раді закликав #США надати Україні летальну зброю і посилити санкцій проти путінської Росії. pic.twitter.com/CVKVojTBVi— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 жовтня 2017 р.
Він також подякував Волкеру за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
Нагадаємо, що американська газета The New York Times опублікувала список з 39 російських організацій, проти яких можуть бути введені нові санкції США.
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27 10 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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