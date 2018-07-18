Парубій підписав закон для запуску антикорупційного суду
Згідно зі змінами до закону, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зможе розглядати всі справи, які належать до підслідності Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
"Сьогодні підписав ухвалений Парламентом Закон про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Цим остаточно поставив крапку у дискусіях щодо запуску Вищого Антикорупційного суду", – повідомив Андрій Парубій.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон № 7441 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд. "За" законопроект із відповідною поправкою проголосували 254 народних депутата.
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