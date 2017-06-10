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Парубій підписав закон про пенсійну реформу

Закон переданий на підпис президенту
Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким запроваджується пенсійна реформа.
Парубій підписав закон про пенсійну реформу Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Закон переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.

Однак фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.

Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн. На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.

Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій. Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.

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06 10 2017 21:36
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