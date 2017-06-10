Парубій підписав закон про пенсійну реформу
Про це повідомляє прес-служба парламенту.
Закон переданий на підпис президенту.
Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.
Однак фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".
Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.
Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн. На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.
Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій. Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.
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