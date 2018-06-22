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Парубій підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду

Закон переданий на підпис президентові Порошенку
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.
Парубій підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду Андрій Парубій. Фото: REUTERS

"Щойно підписав Закон України №8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", – зазначив Парубій.


Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 21 червня, ухвалила проект закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард привітала створення в Україні Вищого Антикорупційного суду.

Президент України Петро Порошенко заявив, що ключове завдання Вищого антикорупційного суду – бути незалежним від влади.

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22 06 2018 22:25
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