ПОЛІТИКА НОВИНИСпікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду
Закон переданий на підпис президентові Порошенку
Андрій Парубій. Фото: REUTERS
"Щойно підписав Закон України №8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", – зазначив Парубій.
Фото: twitter.com/AndriyParubiy
Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 21 червня, ухвалила проект закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард привітала створення в Україні Вищого Антикорупційного суду.
Президент України Петро Порошенко заявив, що ключове завдання Вищого антикорупційного суду – бути незалежним від влади.
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22 06 2018 22:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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