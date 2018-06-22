Парубій підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.

"Щойно підписав Закон України №8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", – зазначив Парубій.



Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 21 червня, ухвалила проект закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард привітала створення в Україні Вищого Антикорупційного суду.

Президент України Петро Порошенко заявив, що ключове завдання Вищого антикорупційного суду – бути незалежним від влади.