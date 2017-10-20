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Парубій підписав закон, що передбачає запрошення в Україну артистів з Росії після дозволу СБУ

Щоб запросити російського артиста в Україну потрібно подавати запит в СБУ
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон "Про гастрольні заходи в Україні", за яким російських артистів можна запрошувати в Україну лише після дозволу Служби безпеки.
Парубій підписав закон, що передбачає запрошення в Україну артистів з Росії після дозволу СБУ Іван Охлобистін. Фото: svobodanews.ru

Андрій Парубій підписав закон сьогодні, 20 жовтня, повідомляє сайт Верховної Ради України.

Крім нього, спікер ВР також підписав ще два ухвалені закони – "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та "Електронні довірчі послуги".

Як відомо, 11 липня у Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до закону "Про гастрольні заходи в Україні".

Ним, зокрема, пропонується зобов’язати організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артисту в’їзд в Україну.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.

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20 10 2017 19:40
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