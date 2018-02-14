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Парубій підтримав ідею заснування в Україні Дня державності

Про це Парубій заявив на зустрічі з президентами Леонідом Кравчуком та Віктором Ющенком
Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступив за заснування Дня української державності.
Парубій підтримав ідею заснування в Україні Дня державності Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

Спікер зустрівся з колишніми президентами Леонідом Кравчуком і Віктором Ющенком, повідомляє сайт Верховної Ради.

"Президенти виступили з ініціативою започаткування Дня української державності й передали голові парламенту України відповідне звернення", - сказано в повідомленні.

Парубій підтримав ідею і вважає її надзвичайно актуальною.

"Вважаю, що після загальнонаціонального обговорення, професійних дискусій ми схвалимо відповідне обґрунтоване рішення", - заявив Парубій.

Парубій також поінформував президентів про плани парламентаріїв щодо зміцнення національної безпеки, у тому числі інформаційної, наголосив на всебічній підтримці української мови, української книги та українського кіно.

Нагадаємо, що народні депутати підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня.

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14 02 2018 18:37
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