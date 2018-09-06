Парубій полетить до США переконувати зупинити "Північний потік-2"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відвідає Вашингтон, де зі своїми колегами з США, Грузії, Литви та Молдови обговорить питання недопущення реалізації проекту "Північний потік-2".

Про це він розповів в ході II міжпарламентської конференції "Грузія, Молдова і Україна: посилення міжпарламентського компонента регіональної співпраці з безпеки і розвиток взаємодії з ЄС і НАТО" в суботу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці цього місяця... я буду у Вашингтоні, у нас буде зустріч зі спікером Райаном (спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан – Ред.), зі спікерами Грузії, Молдови, Литви, сподіваюся, Польщі. Однією з тим нашого обговорення буде питання недопущення реалізації проекту "Північний потік-2", - повідомив Парубій.

Він додав, що з партнерами у Вашингтоні має намір також порушити питання створення регіонального центру, який відповідав би і опрацьовував концепцію у відповідь на виклики і загрози, які стоять перед Україною та іншими країнами регіону.

Нагадаємо, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.