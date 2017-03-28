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Парубій попередив про можливість агресії Росії з території Білорусі

Парубій побачив небезпеку в запланованих російсько-білоруських навчаннях
Російсько-білоруські військові навчання Захід-2017, які пройдуть восени цього року, можуть бути використані для здійснення прямої агресії проти сусідніх країн, у тому числі і проти України.
Парубій попередив про можливість агресії Росії з території Білорусі Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, виступаючи на засіданні Міжпарламентської асамблеї Україна – Польща – Литва, передає прес-служба ВРУ.

Парубій вважає, що не слід відкидати "найгіршого сценарію: використання навчань, як мінімум, для мілітаризації Білорусі, а максимум – здійснення прямої агресії або диверсійно-підривної діяльності з території Білорусі проти наших держав".

Голова Верховної Ради упевнений, що нинішню ситуацію в Білорусі не можна розглядати окремо від контексту російської агресії проти України та європейської демократії.

Він також зазначив, що "Кремль брутально використовує білоруський народ як заручника своєї окупаційної політики".

"Тому ми повинні особливу увагу приділяти питанню Білорусі та посилити взаємодію між собою та іншими країнами ЄС та НАТО, щоб унеможливити реалізацію небезпечних планів Путіна в Білорусі або з території Білорусі", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, у Мінську правоохоронці затримали кілька сотень учасників Маршу свободи.

У суботу, 25 березня, в Білорусі проходили акції, присвячені Дню волі. Раніше повідомлялося, що лідера опозиції відправили в СІЗО, а в центр Мінська стягнули автозаки.

В цей день в 1918 році в Мінську була проголошена державна самостійність Білоруської Народної Республіки. Білоруси відзначають День волі мітингами з національними біло-червоно-білими прапорами. Однак офіційно цю дату в Білорусі не святкують.

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