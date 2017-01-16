CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Верховної ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів заявив, що депутати і апарат парламенту можуть лишитися без зарплати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій попереджає, що депутати можуть лишитися без зарплати
Цього пленарного тижня Верховна рада планує ухвалити власний кошторис на 2017 рік
Андрій Парубій. Фото: facebook.com
"Кошторис ВР – це не тільки розмір зарплат, це фактично законний спосіб їх виплачувати. Я прошу щоб по фракціях пройшли обговорення, ми можемо коригувати розмір. Але якщо ми не приймемо рішення про кошторис, у нас зникають будь-які законні підстави для виплати не тільки депутатам, а й апарату", – сказав Андрій Парубій а засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів.
Нагадаємо, що сотня депутатів Верховної Ради отримали компенсацію з державного бюджету в сумі 8 359 324 грн за закордонні відрядження в 2016 році.
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16 01 2017 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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