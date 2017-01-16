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Парубій попереджає, що депутати можуть лишитися без зарплати

Цього пленарного тижня Верховна рада планує ухвалити власний кошторис на 2017 рік
Голова Верховної ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів заявив, що депутати і апарат парламенту можуть лишитися без зарплати.
Парубій попереджає, що депутати можуть лишитися без зарплати Андрій Парубій. Фото: facebook.com

"Кошторис ВР – це не тільки розмір зарплат, це фактично законний спосіб їх виплачувати. Я прошу щоб по фракціях пройшли обговорення, ми можемо коригувати розмір. Але якщо ми не приймемо рішення про кошторис, у нас зникають будь-які законні підстави для виплати не тільки депутатам, а й апарату",  – сказав Андрій Парубій а засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів.

Нагадаємо, що сотня депутатів Верховної Ради отримали компенсацію з державного бюджету в сумі 8 359 324 грн за закордонні відрядження в 2016 році.

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16 01 2017 13:50
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