Парубій пропонує парламенту закон, щоб депутати виступали на засіданнях українською
Проект закону 8 лютого оприлюднений на сайті Верховної Ради.
Йдеться про зміни до статті 9 закону "Про засади державної мовної політики".
"Засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. Переклад виступів глав іноземних держав, глав парламентів іноземних держав, глав дипломатичних представництв іноземних держав, інших офіційних осіб іноземних держав та офіційних осіб міжнародних організацій на державну мову, у разі необхідності, забезпечує Апарат Верховної Ради України", - йдеться у проекті.
Нагадаємо, що голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський підписав розпорядження, яким з 10 січня зобов'язує співробітників адміністрації в своїй роботі використовувати тільки українську мову.
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