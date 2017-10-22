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Парубій розказав, коли підпише медичну реформу

Верховна Рада має розглянути постанову, в якій пропонується скасувати рішення про ухвалення закону щодо медичної реформи
Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує підписання закону про медичну реформу після відхилення парламентом проекту постанови, якою пропонується скасувати ухвалення цього закону.
Парубій розказав, коли підпише медичну реформу Фото: rada.gov.ua

Про це він заявив під час робочого візиту до Польщі, повідомляє "Укрінформ".

"Наскільки мені відомо, була подана постанова, яка, власне, ставить вимогу проголосувати за неприйнятність прийняття медичної реформи. Згідно з регламентом, якщо така постанова зареєстрована, Верховна Рада України має цю постанову розглянути, відхилити і тільки після цього відкривається шлях до підписання", – зазначив Парубій.

Водночас він підкреслив, що реєстрація такого проекту постанови суттєво не затягне час підписання закону, оскільки комітету і апарату парламенту потрібен час для підготовки закону до підпису із врахуванням усіх пропозицій і поправок.

"Не бачу в тому великих труднощів, тому що і комітету, й апарату Верховної Ради близько тижня – 10 днів – доведеться опрацьовувати всі зміни і всі положення, які були під час дискусії в парламенті прийняті для того, щоб підготувати його (закон, – ред.) до підпису. Але якщо ця постанова подана, вона повинна бути відхилена, і очевидно, як голова Верховної Ради, я поставлю її в перший же день роботи Верховної Ради в пленарному режимі на відхилення", – наголосив голова ВР.

Нагадаємо, 19 жовтня парламент 240 голосами ухвалив закон щодо медреформи "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів". Того ж дня Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи.

В.о. глави Мінохорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що для впровадження медичної реформи необхідно ухвалити ще низку нормативних актів та законів.

20 жовтня у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови, в якому пропонується скасувати рішення Ради про ухвалення закону щодо медичної реформи.

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22 10 2017 22:40
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