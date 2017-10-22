Парубій розказав, коли в Раді з'явиться новий законопроект про Антикорупційний суд

Це неможливо до скасування рішення про включення до порядку денного раніше зареєстрованих відповідних законопроектів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що новий законопроект про Антикорупційний суд можна буде внести в парламент лише після того, як Верховна Рада зніме з порядку денного сесії інші законопроекти про Антикорупційний суд.

"Законопроекти, які були внесені народними депутатами, були одночасно включені до порядку денного сесії. Тепер, згідно із законом, мало бажання авторів, щоб їх відкликати, тепер має бути рішення Верховної Ради України – 226 голосів, щоб вони були відкликані (виключені з порядку денного, – ред.), тому, на жаль, дана вимога, яка озвучена (на акції протесту під Верховною Радою, – ред.) не може бути виконана швидше, ніж розпочнеться пленарне засідання Верховної Ради України і швидше, ніж у Верховній Раді України буде прийнято рішення про відкликання ​​цих двох законопроектів, і фактично після цього відкривається шлях для того, щоб президент вніс свій законопроект про Антикорупційний суд", – сказав Парубій у неділю в Шегині, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що протестні акції не повинні заважати роботі парламенту, хоча вони і є свідченням демократичного суспільства.

"Протести можуть і повинні бути в країні, але це не може переходити межу закону і це не може заважати повноцінній роботі Верховної Ради України", – сказав Парубій.

Нагадаємо, 19 жовтня народні депутати-автори законопроекту про Антикорупційний суд (№6011), зареєстрованого в лютому 2017 року, відкликали свій проект з парламенту.

Автор іншого законопроекту (№6529), який передбачає спеціалізацію суддів з розгляду корупційних справ, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв також заявив про те, що відкликав свою законодавчу ініціативу: "Я написав лист (спікеру парламента, – ред.) Андрію Парубію, в якому прошу відкликати мій законопроект. Це потрібно для того, щоб розчистити поле для внесення і розгляду нового документа, який має намір внести президент".

Президент України Петро Порошенко 11 жовтня заявив, що у Верховній Раді є необхідна для прийняття проекту закону про створення Антикорупційного суду кількість депутатів, і відразу після надходження до нього підготовленого законопроекту він готовий внести його до парламенту як невідкладний до розгляду.