Наступного тижня Верховна Рада розгляне медичну реформу - Парубій
"Я сподіваюся, що Рада ухвалить позитивне рішення. Сфера охорони здоров’я в Україні і фізично, і морально застаріла - її потрібно негайно перезапускати", - повідомляє прес-служба парламенту.
Спікер парламенту наголосив, що законопроекти медреформи допоможуть оптимізувати витрати на медичну галузь в Україні і підняти її ефективність.
"Лікарі отримають належну та гідну оплату праці, яка справедливо буде залежати від результату - кількості пацієнтів, яким надано медичну допомогу. Встановлюється державний гарантований пакет послуг та ліків, вартість яких повністю покривається за рахунок бюджетних коштів. Ці послуги та ліки громадяни дійсно отримають безкоштовно", - пояснив Парубій.
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Нагадаємо, медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Зокрема, при створенні Національної служби здоров'я передбачено, що вона буде мати обмежені функції, у неї не буде доступу до бюджету.
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