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Наступного тижня Верховна Рада розгляне медичну реформу - Парубій

Спікер парламенту наголосив, що законопроекти медреформи допоможуть оптимізувати витрати на медичну галузь
Спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що наступного тижня Верховна Рада розгляне медичну реформу.
Наступного тижня Верховна Рада розгляне медичну реформу - Парубій Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

"Я сподіваюся, що Рада ухвалить позитивне рішення. Сфера охорони здоров’я в Україні і фізично, і морально застаріла - її потрібно негайно перезапускати", - повідомляє прес-служба парламенту.

Спікер парламенту наголосив, що законопроекти медреформи допоможуть оптимізувати витрати на медичну галузь в Україні і підняти її ефективність.

"Лікарі отримають належну та гідну оплату праці, яка справедливо буде залежати від результату - кількості пацієнтів, яким надано медичну допомогу. Встановлюється державний гарантований пакет послуг та ліків, вартість яких повністю покривається за рахунок бюджетних коштів. Ці послуги та ліки громадяни дійсно отримають безкоштовно", - пояснив Парубій.

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Нагадаємо, медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Зокрема, при створенні Національної служби здоров'я передбачено, що вона буде мати обмежені функції, у неї не буде доступу до бюджету.


 

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10 10 2017 17:59
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