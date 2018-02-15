Парубій сказав МВФ, що закон про "Антикорупційний суд" ухвалять до травня

Законопроект включать до порядку денного наприкінці лютого, а ухвалити мають до травня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з експертами Міжнародного Валютного Фонду спрогнозував ухвалення закону про Антикорупційний суду до травня.

"Парубій висловив сподівання, що усі застереження і рекомендації Венеційської комісії… будуть імплементовані між першим і другим читанням", – повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

За словами голови Ради, законопроект включать до порядку денного наприкінці лютого, а ухвалити мають до травня.

Зокрема, голова парламенту сказав, що "докладає усіх зусиль для якнайшвидшого" створення Антикорупційного суду.

Він також наголосив на ухваленні Закону "Про приватизацію державного майна", зазначивши, що цієї весни має бути розпочата приватизація конкретних об’єктів.

Як повідомляє "Укрінформ", речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що "на прохання української влади в Києві зараз працює невелика група представників МВФ для того, щоб обговорити деякі технічні аспекти реформ в рамках програми, в тому числі проекту закону про Антикорупційний суд".

Він додав, що візит експертів до Києва триватиме до 16 лютого.

За словами Райса, поки він не може сказати про перспективи виділення чергового траншу для України.