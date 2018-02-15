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Парубій сказав МВФ, що закон про "Антикорупційний суд" ухвалять до травня

Законопроект включать до порядку денного наприкінці лютого, а ухвалити мають до травня
Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з експертами Міжнародного Валютного Фонду спрогнозував ухвалення закону про Антикорупційний суду до травня.
Парубій сказав МВФ, що закон про "Антикорупційний суд" ухвалять до травня Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

"Парубій висловив сподівання, що усі застереження і рекомендації Венеційської комісії… будуть імплементовані між першим і другим читанням",повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради.

За словами голови Ради, законопроект включать до порядку денного наприкінці лютого, а ухвалити мають до травня.

Зокрема, голова парламенту сказав, що "докладає усіх зусиль для якнайшвидшого" створення Антикорупційного суду.

Він також наголосив на ухваленні Закону "Про приватизацію державного майна", зазначивши, що цієї весни має бути розпочата приватизація конкретних об’єктів.

Як повідомляє "Укрінформ", речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що "на прохання української влади в Києві зараз працює невелика група представників МВФ для того, щоб обговорити деякі технічні аспекти реформ в рамках програми, в тому числі проекту закону про Антикорупційний суд".

Він додав, що візит експертів до Києва триватиме до 16 лютого.

За словами Райса, поки він не може сказати про перспективи виділення чергового траншу для України.

Нагадаємо, депутатам 18 січня тричі не вдалось розглянути закон про Антикорупційний суд.

Президент Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд".

Європейський союз виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Раніше директор Світового банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та Адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.

Зокрема українське представництво "Transparency International" закликало президента Петра Порошенка відкликати законопроект про Антикорупційний суд і внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

TI Україна пояснює, що в ч.5 ст.8 проекту закону передбачена лише дорадча роль Громадської ради міжнародних експертів. Її негативний висновок щодо кандидата на посаду судді може бути проігнорований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – 11 голосами з 16 членів ВККС.

Натомість Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним організаціям та донорам вирішальну роль в процесі добору суддів. Відтак, під сумнівом чистота відбору суддів.

Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не включає усі злочини, що підслідні НАБУ. Водночас, вона розширена до цілої низки злочинів, які підслідні Національній поліції України та Державному бюро розслідувань.

У висновку Венеціанської комісії чітко вказано, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і САП. Це може завантажити Вищий антикорупційний суд надто великою кількістю справ.

"Transparency International Україна" вважає, що у ч.2 ст.7 проекту закону визначає нереалістично високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

 

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15 02 2018 20:52
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