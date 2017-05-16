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Парубій впевнений, що депутати заборонять георгієвську стрічку

Законопроект щодо заборони пропаганди та виготовлення георгієвської стрічки стоїть у порядку денному пленарного засідання
Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що депутати ухвалять законопроект №2987 про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки.
Парубій впевнений, що депутати заборонять георгієвську стрічку Фото: Telegraf

Про це Парубій заявив журналістам в парламенті в середу, 16 травня, повідомляє "Укрінформ".

"Я переконаний, що ця ініціатива теж буде підтримана", - сказав Парубій.

За словами Парубія, це ініціатива "Народного фронту", і у великій мірі вона зумовлена сутичками, які відбулися 9 травня в Дніпрі та інших містах України.

"Ці події продемонстрували, що, на жаль, певні символи від часів Майдану і до сьогодні стали інструментом для маніпуляцій від російських спецслужб, від п'ятої колони в Україні, і поміж них - георгієвська стрічка", - зауважив спікер.

Законопроект №2987 щодо заборони пропаганди та виготовлення георгієвської стрічки в Україні чекає на перше читання Верховної Ради, яке має відбутися у вівторок, 16 травня. Він вносить відповідні доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що почесний громадянин Луцька, екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою.

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