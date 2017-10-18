Парубій закликав протестувальників розблокувати Раду
Спікер парламенту Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР.
У залі зареєструвалися 307 народних депутатів.
Парубій зауважив, що перешкоджання роботі Ради з боку активістів, блокування парламенту і напад на нардепів - неприйнятні речі.
"Я вимагаю від організаторів цих зібрань забезпечити вільний вхід до стін парламенту та безпеку народних депутатів", - сказав Парубій.
Він додав, що у середу, о 15 годині у нього має відбутися зустріч із презитентом Мальти і якщо Рада не буде розблокована, вона може не відбутися.
"Крім того, якщо буде загроза життю та здоров'ю депутаів у четвер може бути зірване голосування за медичну реформу та за скасування депутатської недоторканності. Тож, я закликаю не порушувати порядок денний. Верховна рада має працювати повноцінно, ефективно та дієво", - зауважив спікер парламенту.
Як відомо, 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу".
Нагадаємо, під будівлею Верховної Ради перебувають близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".
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