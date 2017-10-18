Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Парубій закликав протестувальників розблокувати Раду

Парубій відкрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав мітингувальників розблокувати вхід до парламенту, інакше може бути зірвана зустріч із президентом Мальти та голосування за медичну реформу і зняття депутатської недоторканності.
Парубій закликав протестувальників розблокувати Раду Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Спікер парламенту Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР.

У залі зареєструвалися 307 народних депутатів.

Парубій зауважив, що  перешкоджання роботі Ради з боку активістів, блокування парламенту і напад на нардепів - неприйнятні речі.

"Я вимагаю від організаторів цих зібрань забезпечити вільний вхід до стін парламенту та безпеку народних депутатів", - сказав Парубій.

Він додав, що у середу, о 15 годині у нього має відбутися зустріч із презитентом Мальти і якщо Рада не буде розблокована, вона може не відбутися.

"Крім того, якщо буде загроза життю та здоров'ю депутаів у четвер може бути зірване голосування за медичну реформу та за скасування депутатської недоторканності. Тож, я закликаю не порушувати порядок денний. Верховна рада має працювати повноцінно, ефективно та дієво", - зауважив спікер парламенту.

Як відомо, 17 жовтня під будівлею Верховної Ради розпочалась акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу".

Нагадаємо, під будівлею Верховної Ради перебувають близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи".

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2017 10:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.