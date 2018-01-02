Парубій зібрав депутатів через польський закон про "бандерівців"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зібрав нараду народних депутатів через ухвалення польським Сенатом закону про Інститут національної пам'яті.

"Сподіваюсь, ми будемо розвивати конструктивний діалог з польськими колегами та знаходити нові точки дотику, які б об'єднували країни. Сьогодні о 15 годині Голова Верховної Ради Андрій Парубій збирає нараду, в ході якої ми будемо шукати певні рішення, які будуть запропоновані Верховній Раді наступного тижня", - повідомила народний депутат з БПП, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Оксана Юринець, цитує її прес-служба БПП.

За словами народного депутата, законопроект щодо "переслідування злочинів проти польського народу" є небезпечним і може мати негативні наслідки не лише для України, а й Польщі.

"Ухвалення подібних законопроектів може загрожувати звичайним українцям, які зараз знаходяться на території Польщі. Фактично, мова іде про більше ніж один мільйон українців, які навчаються або працюють у Польщі. У законопроекті є положення, які обмежують свободу слова, які суперечать науковим дослідженням, проведеним упродовж певного періоду часу. Мова іде про штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про злочинну, на думку поляків, діяльність українських націоналістів ", – сказала Юринець.

Як відомо, сенат Польщі в ніч на 1 лютого ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".

Президент України Петро Порошенко заявляє про занепокоєння ухваленим сенатом Польщі законом про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".