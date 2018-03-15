ПАРЄ готує резолюцію про расову дискримінацію кримських татар Росією
"Щойно Бюро ПАРЄ одностайно ухвалило рішення про те, що Асамблея підготує окрему доповідь і резолюцію "Расова дискримінація Росією кримських татар у Криму". Позавчора за необхідність підготовки цієї резолюції проголосував моніторинговий комітет ПАРЄ", - повідомив голова постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв.
Ар'єв також повідомив, що на квітневій сесії ПАРЄ можуть бути окремі дебати щодо отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері, а також стосовно незаконних виборів в анексованому Криму.
Нагадаємо, після російської анексії Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".
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