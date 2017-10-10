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ПАРЄ очолила парламентарка з Кіпру Стелла Кіріакідес

На користь Стелли Кіріакідес зіграло те, що вона є жінкою, а також те, що литовець Зінгеріс, на відміну від неї, відомий своїм скептичним ставленням до РФ
Представниця парламенту Кіпру Стелла Кіріакідес перемогла на виборах президента Парламентської асамблеї Ради Європи.
ПАРЄ очолила парламентарка з Кіпру Стелла Кіріакідес Фото: Главком

Про це оголосив головуючий на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".

У третьому турі її підтримали 132 депутатів, 84 членів ПАРЄ проголосували за іншого кандидата, литовця Емануеліса Зінгеріса (якого підтримувала українська сторона в Раді Європи).

Кіпріотка лідирувала під час двох турів голосування, але не змогла отримати абсолютну більшість (від списочного складу ПАРЄ).  У третьому турі для перемоги було достатньо простої більшості голосів від тих, хто взяв бюлетені.

На користь Стелли Кіріакідес зіграло те, що вона є жінкою (в структуах РЄ це - важливий аргумент, адже її обрання допомагало зберегти гендерний баланс), а також те, що литовець Зінгеріс, на відміну від неї, відомий своїм скептичним ставленням до РФ.

Нагадаємо, 6 жовтня президент ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) Педро Аграмунт, який цього року літав в Сирію до Башара Асада на російському урядовому літаку, подав у відставку.

Після цього виконуючим обов'язки глави асамблеї призначили найстаршого віце-президента ПАРЄ Роджера Гейла.

 

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10 10 2017 17:00
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