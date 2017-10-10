ПАРЄ очолила парламентарка з Кіпру Стелла Кіріакідес
Про це оголосив головуючий на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".
У третьому турі її підтримали 132 депутатів, 84 членів ПАРЄ проголосували за іншого кандидата, литовця Емануеліса Зінгеріса (якого підтримувала українська сторона в Раді Європи).
Кіпріотка лідирувала під час двох турів голосування, але не змогла отримати абсолютну більшість (від списочного складу ПАРЄ). У третьому турі для перемоги було достатньо простої більшості голосів від тих, хто взяв бюлетені.
На користь Стелли Кіріакідес зіграло те, що вона є жінкою (в структуах РЄ це - важливий аргумент, адже її обрання допомагало зберегти гендерний баланс), а також те, що литовець Зінгеріс, на відміну від неї, відомий своїм скептичним ставленням до РФ.
Нагадаємо, 6 жовтня президент ПАРЄ (Парламентської асамблеї Ради Європи) Педро Аграмунт, який цього року літав в Сирію до Башара Асада на російському урядовому літаку, подав у відставку.
Після цього виконуючим обов'язки глави асамблеї призначили найстаршого віце-президента ПАРЄ Роджера Гейла.
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