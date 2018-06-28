ПАРЄ підтримала проект резолюції щодо українських політв'язнів

"Росії знову вказали на її злочини"

Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала проект резолюції щодо українських політв'язнів.

"Резолюція ПАРЄ по українським політичним в‘язням в РФ і Криму ухвалена! 77 за! Росії знову вказали на її злочини", - написав у Facebook голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв.

Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв під час дебатів щодо українських політв'язнів подякував генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду за прохання до президента РФ про помилування українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, повідомляє "Громадське".

Водночас Ар'єв запитав, чому у зверненні йшлося лише про Сенцова, адже український режисер оголосив голодування з вимогою звільнити усіх в'язнів Кремля.

"Хотів запитати, чому лише Сенцова? Хочу нагадати, що пан Сенцов продовжує голодування для того, щоб звільнили усіх політв'язнів ..., я навіть можу припустити, що Сенцов відмовиться, щоб його звільнили самого, і я вважаю, що генсеку варто прагнути звільнити усіх українських в'язнів", - наголосив Ар'єв.