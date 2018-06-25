ПАРЄ проведе дебати з приводу українських політв'язнів Кремля
"Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі в четвер уранці", - повідомив голова української делегації Володимир Ар'єв.
Як відомо, на території Росії і Криму перебувають близько вісімдесяти політичних в'язнів.
Сьогодні, 25 червня Міністерство закордонних справ України в черговий раз звернулося до Росії з проханням надати уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій доступ до політв’язнів.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму у 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають в РФ.
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