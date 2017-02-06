ПАРЄ прийняла проект резолюції з можливістю імпічменту Аграмунта
Резолюція також передбачає можливість імпічменту віце-президенту ПАРЄ, а також головам комітетів і заступникам. Голосування в Асамблеї за документ відбудеться 27 червня.
"Дуже важливий крок для виходу з кризи, в яку ПАРЄ завів президент Педро Аграмунт своєю безвідповідальною поведінкою", - повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.
Як відомо, Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.
Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.
Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.
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