ПАРЄ прийняла проект резолюції з можливістю імпічменту Аграмунта

Голосування в Асамблеї за документ відбудеться 27 червня

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президенту організації.

Резолюція також передбачає можливість імпічменту віце-президенту ПАРЄ, а також головам комітетів і заступникам. Голосування в Асамблеї за документ відбудеться 27 червня.

"Дуже важливий крок для виходу з кризи, в яку ПАРЄ завів президент Педро Аграмунт своєю безвідповідальною поведінкою", - повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

Як відомо, Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.