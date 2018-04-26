ПАРЄ прийняла резолюцію про корупцію
"Ми - українська делегація - і надалі робитимемо все, щоб вивести на чисту воду брудний російський лобізм і корупцію, які досі нерідко рулять в Асамблеї", - написала у Facebook перша віце-спікер Верховної Ради, член постійної делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.
За словами Геращенко, багато європейських колеги "прагнуть заговорити цю тему - засудити порушення, але обійтися без покарань".
"Українська делегація засуджує, що в доповіді не розслідуються факти, пов'язані з РФ. Нагадала, скільки місяців ПАРЄ заплющувала очі на аморальність Педро Аграмонта і Ко, що він не зазнав жодного покарання за поїздку в Сирію. І зараз у ПАРЄ мало що змінилося. Так, Асамблея заплющує очі на аморальність російських депутатів, причетних до сексуальних і антисемітських скандалів, до дружби з Асадом і війни проти України, і запрошує того самого Слуцького (депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький) на комітет - це називається "діалог". А для нас це порушення норм і принципів РЄ. Корупція, тиск, шантаж, нездоровий лобізм є елементами гібридної війни, які також використовують деякі країни і політики в Асамблеї", - написала Геращенко.
"Влаштувавши публічну прочуханку Азербайджану, не всі готові витягнути брудну білизну РФ, інакше з'ясується, що багато хто з респектабельних європейців носили ці брудні російські портки і косоворотки під своїми краватками та сукнями", - підсумувала депутат.
Вона також повідомила, що ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо корупції (за - 124, проти - 10, утрималися - 8).
Нагадаємо, що представники Парламентської асамблеї Ради Європи розповіли про способи підкупу депутатів з боку Азербайджану - не обійшлося і без повій.
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