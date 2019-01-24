ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Азову та Керченської протоки

Парламентська асамблея Європи ухвалила резолюцію щодо ескалації напруги в Азовському морі та Керченській протоці.

За резолюцію проголосували 103 парламентарі, троє депутатів виступили проти, а 16 - утрималися.

Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Резолюція засуджує використання проти України військових кораблів та їхніх екіпажів, а також закликає Росію негайно звільнити українських військовослужбовців та надати їх необхідну допомогу (медичну, юридичну консульську).

Також документ вимагає забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці.

Після дискусії депутати вирішили чітко не згадувати в резолюції темін "військовополонені", на чому наполягала Україна, інформує "Європейська правда". Їхній статус визначили як осіб, які підпадають "під дію міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевські конвенції". Саме Женевська конвенція 1949 року регює статус військовополонених та правила поводження з ними.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

16 січня Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Як відомо, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.