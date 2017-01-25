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ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів в Україні

В резолюцію не включена поправка про проведення парламентських виборів на окупованому Донбасі
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала проект резолюції "Функціонування демократичних інститутів в Україні".
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів в Україні Фото: assembly.coe.int

Про це повідомив народний депутат України, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський у Фейсбуці.

"Резолюція ПАРЄ "Функціонування демократичних інститутів в Україні" ухвалена! Рахунок 106 на 11 знову на користь України! Важливо, що нашим опонентам не вдалося замінити терміни "російська агресія" на "внутрішній конфлікт", підмінити поняття "вільні вибори" на "вибори під дулом автомата" і виборчою комісією на чолі з автомийником!" - написав Логвинський.

В резолюцію не включена поправка про проведення парламентських виборів на окупованому Донбасі.

Згідно з резолюцією, ПАРЄ вітає створення нових органів по боротьбі з корупцією і очікує, що це призведе до відчутних і конкретних результатів.

Зокрема, ПАРЄ вітає здійснення електронного декларування та закликає владу забезпечити наявність у Національного агентства з попередження корупції необхідних ресурсів для проведення аудиту декларацій.

ПАРЄ також закликає Україну відкрити офіси Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у всіх регіонах країни, а також створити Спеціалізований антикорупційний суд для боротьби з поширенням корупції в судовій системі.

Нагадаємо, раніше депутата Логвинського було обрано одним з віце-президентів ПАРЄ.

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25 01 2017 20:15
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