ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів в Україні
Про це повідомив народний депутат України, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський у Фейсбуці.
"Резолюція ПАРЄ "Функціонування демократичних інститутів в Україні" ухвалена! Рахунок 106 на 11 знову на користь України! Важливо, що нашим опонентам не вдалося замінити терміни "російська агресія" на "внутрішній конфлікт", підмінити поняття "вільні вибори" на "вибори під дулом автомата" і виборчою комісією на чолі з автомийником!" - написав Логвинський.
В резолюцію не включена поправка про проведення парламентських виборів на окупованому Донбасі.
Згідно з резолюцією, ПАРЄ вітає створення нових органів по боротьбі з корупцією і очікує, що це призведе до відчутних і конкретних результатів.
Зокрема, ПАРЄ вітає здійснення електронного декларування та закликає владу забезпечити наявність у Національного агентства з попередження корупції необхідних ресурсів для проведення аудиту декларацій.
ПАРЄ також закликає Україну відкрити офіси Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у всіх регіонах країни, а також створити Спеціалізований антикорупційний суд для боротьби з поширенням корупції в судовій системі.
Нагадаємо, раніше депутата Логвинського було обрано одним з віце-президентів ПАРЄ.
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