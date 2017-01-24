ПАРЄ закликає Росію звільнити Сущенка
Під час обговорення всі депутати висловлюються на підтримку резолюції, повідомляє "Європейська правда".
У відповідності до резолюції, асамблея закликає російську владу:
1) відмовитися від норми щодо кримінальної відповідальності за "сепаратизм" щодо тих журналістів, хто повідомляє про незаконну окупацію і анексію Криму, а також зняти відповідні звинувачення проти українських журналістів Анни Андрієвської, Наталі Кокоріної і Миколи Семени;
2) звільнити Романа Сущенка, кореспондента "Укрінформу" у Франції, який був затриманий в Москві за звинуваченням у "шпигунстві" 30 вересня 2016 року;
3) застосувати вплив на сепаратистські сили на сході України, щоб забезпечити журналістам змогу безпечно працювати і передавати повідомлення з цих районів.
Під час підготовки до слухань депутатами були запропоновані 25 правок до документа, але жодна з них не стосується блоку щодо дій РФ. Представники держав-партнерів РФ не надавали свої пропозиції, натомість російські депутати не приїхали на сесію.
Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.
Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.
Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.
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